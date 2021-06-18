Благотворительный сервис на сайте мэра Москвы помог собрать более пяти миллионов рублей

Мос ру / Фото: Анна Быкова

Пользователи благотворительного сервиса на официальном сайте мэра Москвы пожертвовали более пяти миллионов рублей с момента запуска проекта. Средний размер пожертвований составлял 275 рублей.

— С помощью уникального благотворительного сервиса на mos.ru неравнодушные москвичи могут быстро и просто перечислить средства на добрые дела. Менее чем за год москвичи направили пять миллионов рублей, совершив более 18 тысяч пожертвований, — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов.

Пожертвования через сервис принимают организации, помогающие детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сделать пожертвование могут авторизованные пользователи портала мэра Москвы. Для перевода средств можно воспользоваться благотворительной программой организации на странице сервиса, разделом «Мои платежи», а также приложением «Моя Москва».

Кроме того, всем желающим доступна функция автоматических прямых переводов.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что благотворители могут быть уверены, что пожертвованные ими деньги будут перечислены именно туда, куда они их направили. Все организации ежеквартально предоставляют отчеты о получении денежных средств.