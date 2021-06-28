Сергей Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация с COVID-19 в столице остается сложной. В частности, был побит рекорд по числу госпитализаций и умерших. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса, — подчеркнул глава города.

По словам Сергея Собянина, в связи со сложившейся эпидситуацией пришлось принять ряд решений ограничительного свойства. Речь идет о вакцинации от COVID-19 и доступе в рестораны и кафе только для привитых, переболевших и посетителей с отрицательным тестом на коронавирус.

Глава Москвы добавил, что с учетом принятых мер количество записей на вакцинацию в столице выросло до 86 тысяч в будние дни. Сергей Собянин назвал это «неплохим показателем».

— Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным, — сказал он.

Сергей Собянин призвал москвичей беречь свое здоровье и сделать прививку от инфекции при первой же возможности, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве должны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как получить ресторанный QR-код москвичам и приезжим.