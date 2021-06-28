Московский Фонд защиты прав дольщиков сэкономил 4,5 миллиарда рублей городского бюджета
Благодаря работе Московского фонда защиты прав дольщиков городскому бюджету удалось сэкономить около 4,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал генеральный директор Московского фонда Александр Гончаров.
Например, в 2020 году Москомстройинвест передал на достройку фонду семь проблемных объектов.
По словам Гончарова, некоторые конкурсные управляющие застройщиков-банкротов пытались завысить стоимость имущества, которое они передавали фонду. Они надеялись, что бюджет покроет их расходы.
— Благодаря работе, которую мы провели, нам удалось сэкономить примерно 4,5 миллиарда рублей — это именно та сумма, которая, как мы считаем, была завышенной в требованиях конкурсных управляющих и кредиторов, — заявил руководитель фонда.
Гончаров подчеркнул, что этих средств хватит, чтобы достроить два дома в поселении Кокошкино на улице Малыгина или ЖК «Воскресенское».
Также гендиректор Фонда защиты прав дольщиков считает, что избежать завышения оценки стоимости объектов строительства поможет закрепление на законодательном уровне приоритета оценки ведомства.