Московский Фонд защиты прав дольщиков сэкономил 4,5 миллиарда рублей городского бюджета

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Благодаря работе Московского фонда защиты прав дольщиков городскому бюджету удалось сэкономить около 4,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал генеральный директор Московского фонда Александр Гончаров.

Например, в 2020 году Москомстройинвест передал на достройку фонду семь проблемных объектов.

По словам Гончарова, некоторые конкурсные управляющие застройщиков-банкротов пытались завысить стоимость имущества, которое они передавали фонду. Они надеялись, что бюджет покроет их расходы.

— Благодаря работе, которую мы провели, нам удалось сэкономить примерно 4,5 миллиарда рублей — это именно та сумма, которая, как мы считаем, была завышенной в требованиях конкурсных управляющих и кредиторов, — заявил руководитель фонда.

Гончаров подчеркнул, что этих средств хватит, чтобы достроить два дома в поселении Кокошкино на улице Малыгина или ЖК «Воскресенское».

Также гендиректор Фонда защиты прав дольщиков считает, что избежать завышения оценки стоимости объектов строительства поможет закрепление на законодательном уровне приоритета оценки ведомства.