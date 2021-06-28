В выставочных залах Москвы пройдет Everart Weekend

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Объединение «Выставочные залы Москвы» приглашает жителей и гостей столицы с 2 по 4 июля принять участие в международном фестивале современного искусства Everart Weekend.

Тема фестиваля текущего года — «Игры в искусство». Все события разворачиваются вокруг понятия «игра».

Пять галерей объединения представили на фестивале свои проекты. Так, галерея А3 приглашает на выставку «Число как образ», галерея «Беляево» — на выставку «Альтерглобализм», галерея «Ходынка» — на выставку «Игровое сопряжение / Game junction», галерея «Нагорная» — на выставку «Ограничение», а галерея «Пересветов переулок» — на «Лабораторную выставку студентов Школы Родченко» и выставку «Immeval».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте выставочных залов.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», в галерее-мастерской «Варшавка» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится выставка художницы Татьяны Бруни «Воспоминания». Картины, написанные маслом и акварелью, помогут гостям экспозиции погрузиться в воспоминания о детстве, задуматься о малой родине и позволят взглянуть на привычные пейзажи.