Мужчина устроил заплыв на затопленной ливнем улице в Москве

Фото: ren.tv

Мужчина поплавал в гигантской луже, которая образовалась на одной из столичных дорог после суперливня в понедельник, 28 июня. Забавный видеоролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Москвич наслаждался водой в одной из столичных луж Богородского района. Судя по видеозаписи, мужчина плавал в одних шортах. Свой заплыв отважный гражданин устроил прямо на проезжей части.

Ранее на территории столицы начался сильный ливень. Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. По оценке синоптиков, он принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. Москва оказалась в центре волнового и активного циклона. Наиболее сильный дождь прогнозируется в вечернее время.

При этом в городе также ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, а местами даже до 21–26 метров в секунду. В некоторых районах города пройдет град диаметром до шести сантиметров.