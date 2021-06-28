Переохлаждение, давление и плохое настроение: врач объяснила, чем опасна летняя гроза

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Летние грозы могут вызвать переохлаждение организма, скачки артериального давления и плохое расположение духа. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, переохлаждение чревато простудой. Вот почему людям с хроническими легочными заболеваниями, а также тем, чей организм ослаблен, стоит отнестись к непогоде с особой осторожностью, напомнила она.

— После ливня нужно как можно скорее согреться: переодеться и принять теплый душ. Если нет такой возможности, хотя бы постараться согреть руки и ноги, — посоветовала Чернышова.

Также летние грозы могут вызвать колебания артериального давления, добавила врач. По ее словам, иногда сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной подобной реакции организма.

— При хорошей погоде давление бывает высоким, а во время дождя резко снижается. Такие скачки могут привести к колебаниям артериального давления. В такие дни нужно внимательно пить свои лекарства и почаще измерять давление. Нежелательно давать большие нагрузки на организм, — порекомендовала специалист.

Наконец, непредвиденная непогода способна негативно влиять на эмоциональное состояние человека, рассказала Чернышова. Так, по мнению врача, можно объяснять перепады настроения. Однако застраховаться от этого, к сожалению, невозможно, заключила она.

Днем 28 июня на Москву обрушился суперливень. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, дождь принесет в город до 70 процентов месячной нормы осадков. По его словам, Москва оказалась в центре волнового и активного циклона. Наиболее сильный дождь прогнозируется в вечернее время.