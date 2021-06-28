Маршрут автобуса номер ДП10 в Москве прекратит работать с 29 июня

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 52 Карта всех событий

Автобусы больше не будут следовать по маршруту номер ДП10 от метро «Профсоюзная» до МФЦ Ломоносовского района с 29 июня. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— В связи с открытием после ремонта филиала № 4 детской поликлиники № 10 по адресу Профсоюзная улица, 52, — говорится о причине отмены маршрута в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд автобусных маршрутов и остановок изменят в Москве.