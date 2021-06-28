Тренер рассказал, что будет, если каждый день бегать на голодный желудок

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Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, что произойдет с телом, если каждое утро отправляться на пробежку натощак.

— По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее, — сообщил он.

По его мнению, это не значит, что обязательно произойдет снижение веса. Это больше зависит от калорий, поступающих в организм за день. Если бегать натощак, получится создать благоприятные условия для похудения, считает специалист.

Однако стоит обратить внимание на болезни ЖКТ и посоветоваться со специалистом, если они есть.

— Лучше, если перед утренней пробежкой вы легко позавтракаете. Например, половинкой банана с чаем. Организм получит небольшую энергетическую подпитку: вы будете ощущать себя бодрее, — резюмировал он в разговоре с РИА Новости.

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