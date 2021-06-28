Микробиолог рассказал об опасностях вируса Нипах для человека

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Вирус Нипах заразен и вызывает высокую летальность, люди могут получить из-за него энцефалит и повреждения мозга. Об этом сообщил микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Вирус вызывает высокую летальность, но редко передается от человека к человеку. Следовательно, в массовом порядке он неопасен, — рассказал специалист.

Инфекция не передается через кашель, так как возможность ее передачи между людьми воздушно-капельным путем не доказана. Им можно заразиться, если съесть, например, фрукт, зараженный летучей мышью. Вакцины и специфического лечения против данного заболевания нет, добавил микробиолог.

Носителями вируса, помимо летучих мышей, также являются свиньи. Случаи заражения инфекцией, в частности, зафиксированы на Филиппинах и в Таиланде, приводит слова Жемчугова издание News.ru.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболевание летучих мышей вирусом Нипах, выявленное в индийском штате Махараштра, не грозит миру новой пандемией.