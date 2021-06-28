СМИ: Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке

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Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершают пролеты над местом инцидента. Об этом сообщило издание Sabereen News в понедельник, 28 июня.

— Американская военная база в районе месторождения Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор была подвергнута ракетному обстрелу, — говорится в сообщении.

Над местом обстрела поднимаются клубы дыма, было выпущено восемь ракет.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.