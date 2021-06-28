Американские военные нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии

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По указанию президента Соединенных Штатов Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Об этом сообщается в воскресенье, 27 июня, в заявлении на сайте Пентагона.

США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

— Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты служащих США. Учитывая продолжающуюся серию атак поддерживаемых Ираном группировок, нацеленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных акциях для предотвращения и сдерживания таких атак, — сообщили в Пентагоне.

Также в ведомстве подчеркнули, что США действовали в соответствии со «своим правом на самооборону».

Агентство SANA сообщило, что ребенок погиб в ночь на понедельник, 28 июня, в результате одного из авиаударов, которые нанесли США в пограничном районе Ирака и Сирии. Трое мирных жителей получили ранения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США сократят противоракетные системы на Ближнем Востоке из-за России. Соответствующее решение было принято после телефонного разговора 2 июня между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Пентагон намерен вывести восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.