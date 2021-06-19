США сократят противоракетные системы на Ближнем Востоке из-за России

Фото: The U.S. Army/Petty Officer 2nd Class Kitt Amaritnant

Американское командование существенно сократит число противоракетных систем в ближневосточном регионе, чтобы сосредоточить внимание вооруженных сил на вызовах со стороны России и Китая. Об этом рассказали источники в администрации США.

Соответствующее решение было принято после телефонного разговора 2 июня между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Пентагон намерен вывести восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Помимо этого Вашингтон выведет из Саудовской Аравии систему заатмосферного перехвата THAAD и уменьшит количество истребителей в регионе.

По утверждению одного из высокопоставленных сотрудников Пентагона, эти шаги продиктованы необходимостью перераспределения ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами, сообщает Wall Street Journal.

Напомним, администрация США объявила о выведении своих войск из Афганистана с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября. По состоянию на 1 июня Афганистан покинула треть американского военного контингента.