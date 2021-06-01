Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
США вывели из Афганистана треть вооруженных сил
Фото: The U.S. Army

США вывели из Афганистана треть вооруженных сил

Полина Долганова

В мире

К настоящему моменту США вывели из Афганистана треть своих вооруженных сил. Об этом во вторник, 1 июня, сообщило центральное командование страны.

— По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов всего процесса вывода, — говорится в заявлении.

Уточняется, что на данный момент из Афганистана выведено около 300 грузовых самолетов с боеприпасами.

Кроме того, агентству материально-технического обеспечения министерства обороны страны было передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации, пишет РИА Новости.

Напомним, администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября.

Ранее сообщалось, что союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана.

Читайте также: Байден заявил о вере Си Цзиньпина в способность Китая «овладеть Америкой»

военная техникаСШААфганистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте