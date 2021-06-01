США вывели из Афганистана треть вооруженных сил
К настоящему моменту США вывели из Афганистана треть своих вооруженных сил. Об этом во вторник, 1 июня, сообщило центральное командование страны.
— По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов всего процесса вывода, — говорится в заявлении.
Уточняется, что на данный момент из Афганистана выведено около 300 грузовых самолетов с боеприпасами.
Кроме того, агентству материально-технического обеспечения министерства обороны страны было передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации, пишет РИА Новости.
Напомним, администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября.
Ранее сообщалось, что союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана.
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