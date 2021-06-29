Три человека утонули в сточных водах в Подмосковье

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Три человека погибли, провалившись в канализационный коллектор в Московской области. Один из погибших был ребенок.

Инцидент случился в Богородском городском округе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что прокуратура начала проверку по факту гибели мальчика в пруду на территории ТиНАО. Трагедия произошла в субботу, 26 июня, по адресу поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское.