Музей Победы сообщил об обязательном наличии QR-кода для участников мероприятий

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 28 июня стать участником мероприятий в Музее Победы можно только при наличии QR-кода. Для посещения залов, выставок и экспозиций, экскурсий и кинотеатра учреждения QR-код не нужен. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина посещать концерты, зрелищные и праздничные мероприятия гости музея старше 18 лет могут только по QR-коду. Это же ограничение распространяется и на посетителей музейного кафе.

QR-код следует предъявлять на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, который позволяет сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства.

Без QR-кода присоединиться к мероприятиям и посетить кафе смогут дети и подростки до 18 лет при сопровождении взрослых, которые его предъявят.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью нового сервиса immune.mos.ru.