Следком начал проверку по факту гибели трех человек в Подмосковье

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, рабочий посёлок Обухово Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку по факту гибели трех человек, один из которых ребенок, в подмосковном поселке Обухово (Богородский городской округ — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, тела троих погибших — 75-летнего мужчины, 65-летней женщины и 3-летней девочки — были обнаружены вечером 28 июня в выгребной яме на территории частного дома. Погибшие пенсионеры приходились ребенку прадедушкой и прабабушкой.

— Предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме кто-то из взрослых спустился в нее для устранения проблемы, остальные, при оказании помощи, также оказались в яме и не смогли спастись, — рассказала Врадий.

Ранее «ВМ» писала, что три человека погибли, провалившись в канализационный коллектор в Московской области.