Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый пешеходный мост через Москву-реку свяжет Болотную и Крымскую набережные

Полина Долганова

Город
Новый пешеходный мост через Москву-реку свяжет Болотную и Крымскую набережные
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Крымская набережнаяКарта всех событий

Проект строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки утвержден столичными властями. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектом предполагается, что длина нового моста будет составлять 56,6 метра, а ширина — восемь метров. Мост будет располагаться в створе 3-го Голутвинского переулка. Конструкция свяжет Болотную и Крымскую набережные. Специалисты обустроят дополнительные спуски к воде в виде причала.

На Болотной набережной также появится новая зона для пешеходов общей площадью около 0,3 гектара.

Ожидается, что по новому мосту будет проходить до 900 человек в час.

В настоящее время в районах Замоскворечье и Якиманка продолжаются работы по комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года планируется обновить детскую и спортивную площадки на набережных между мостами Богдана Хмельницкого и Новоарбатским в районе Дорогомилово.

Читайте также:
МоскваМостБолотная набережная
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Все мнения
О проекте