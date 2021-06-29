Новый пешеходный мост через Москву-реку свяжет Болотную и Крымскую набережные

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Россия, Москва, Крымская набережная Карта всех событий

Проект строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки утвержден столичными властями. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектом предполагается, что длина нового моста будет составлять 56,6 метра, а ширина — восемь метров. Мост будет располагаться в створе 3-го Голутвинского переулка. Конструкция свяжет Болотную и Крымскую набережные. Специалисты обустроят дополнительные спуски к воде в виде причала.

На Болотной набережной также появится новая зона для пешеходов общей площадью около 0,3 гектара.

Ожидается, что по новому мосту будет проходить до 900 человек в час.

В настоящее время в районах Замоскворечье и Якиманка продолжаются работы по комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года планируется обновить детскую и спортивную площадки на набережных между мостами Богдана Хмельницкого и Новоарбатским в районе Дорогомилово.