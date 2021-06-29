Разгромившего подъезд в центре Москвы мужчину забрали в психиатрическое отделение

Фото: pixabay/fsHH

Россия, Москва, Переведеновский переулок Карта всех событий

Столичная полиция задержала 25-летнего мужчину, который разбивал окна в подъезде жилого дома. Примечательно, что на молодом человеке не было одежды. Об этом во вторник, 29 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 июня в доме, расположенном в Переведеновском переулке. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину без одежды. Он вел себя неадекватно и разбивал руками стекла окон.

— После задержания мужчина был передан врачам и госпитализирован в психиатрическое отделение одной из московских больниц, — сказал источник.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании мужчины с ножом, который выбрался в окно и требовал справедливого разбирательства. По словам представителя ведомства, задержание 36-летнего москвича произошло в доме № 59 на Ангарской улице. Правоохранители планируют составить на дебошира административный протокол.