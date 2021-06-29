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Международных наркоторговцев приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 20 лет

Илья Ашуров

Происшествия
Международных наркоторговцев приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 20 лет
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд оставил без изменений приговор участникам международного наркокартеля. Таким образом, вынесенный им в июле 2020 года приговор вступил в законную силу. Об этом во вторник, 29 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, преступное сообщество состояло из граждан Таджикистана и Молдовы. Они доставляли наркотики в Подмосковье, где расфасовывали их на мелкие партии для последующего распространения через тайники-закладки по территории России.

Управление организацией осуществлялось удаленно — через мессенджеры и телефонную связь. Оплата поставок также проходила через электронные системы. Оборот наркокартеля превышал 260 миллионов рублей. Правоохранители пресекли его деятельность осенью 2017 года.

— Во время задержания преступников из незаконного оборота изъято около 9 килограммов наркотических средств. Обвиняемым инкриминировано совершение 13 эпизодов преступной деятельности, — заключила Волк.

В июле 2020 года суд приговорил участников преступной организации к лишению свободы на сроки от 8 до 20 лет.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании мужчины, который подозревается в торговле наркотиками. Его поймали на улице Костикова, когда он пытался спрятать закладку с наркотическим веществом.

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