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Режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса

Иван Юминов

Общество
Режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса
Фото: Facebook / Вадим Шатров

Режиссер и клипмейкер Вадим Шатров скончался в 42 года от коронавируса. Об этом сообщила его жена Жанна Карабалаева во вторник, 29 июня.

— Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких — 55 процентов, — рассказала она на странице в Facebook.

Карабалаева поблагодарила друзей и знакомых за слова поддержки и добавила, что «сказать, что я потеряна, — ничего не сказать». Шатров сообщил о госпитализации с коронавирусом 22 июня.

Певица МакSим, которой он приходился другом и режиссером клипов, 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Вадим Шатров работал с такими музыкантами, как группа «Сплин», Дельфин, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Алсу и Дима Билан.

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