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Трамваи задерживаются на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова из-за ДТП

Михаил Алимов

Происшествия
Трамваи задерживаются на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова из-за ДТП
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Олимпийский проспектКарта всех событий

Задерживаются трамваи №№ 7 и 50. Вместо них работают компенсационные автобусы. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях, произошедшего на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Их маршруты изменены. В ведомстве попросили быть внимательнее и прислушиваться к объявлениям водителей.

Ранее «ВМ» писала, что трамваи задерживаются в столице из-за последствий неблагоприятной погоды. Из-за сильного дождя и шквального ветра 28 июня на пути упали несколько деревьев и подтопило несколько улиц, из-за чего маршруты транспорта были временно изменены.

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