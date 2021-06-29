Трамваи задерживаются на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова из-за ДТП

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Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

Задерживаются трамваи №№ 7 и 50. Вместо них работают компенсационные автобусы. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях, произошедшего на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Их маршруты изменены. В ведомстве попросили быть внимательнее и прислушиваться к объявлениям водителей.

Ранее «ВМ» писала, что трамваи задерживаются в столице из-за последствий неблагоприятной погоды. Из-за сильного дождя и шквального ветра 28 июня на пути упали несколько деревьев и подтопило несколько улиц, из-за чего маршруты транспорта были временно изменены.