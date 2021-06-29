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Названы условия и подробности прохождения диспансеризации в России

Иван Юминов

Общество
Названы условия и подробности прохождения диспансеризации в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Диспансеризация — основной бесплатный медицинский осмотр — доступна для всех россиян. С 18 до 40 лет она проводится раз в три года, а после этого осмотр доступен ежегодно.

Получить направление на осмотр можно, позвонив в поликлинику или при помощи записи на прием к врачу общей практики. На первом этапе терапевт измеряет рост, вес, давление, а также принимает основные анализы. Также необходимо пройти флюорографию и осмотр уролога, стоматолога, окулиста, кардиолога, а также гинеколога.

Во время второго посещения пациент пересдает анализы при выявлении отклонений и проходит осмотр узких специалистов. Например, человеку могут просканировать сосуды на предмет предупреждения инсульта.

Первый этап занимает от трех до шести часов, а второй вполне способен продлиться до шести суток. Работодатель обязан предоставить один день на прохождение осмотра с оплатой времени, а пенсионерам положена оплата сразу двух рабочих дней.

После диспансеризации гражданин получает паспорт здоровья с рекомендациями, отмечает Nation News.

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