Англия прошла в 1/4 Евро-2020, забив Германии два безответных мяча

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Сборная Англии по футболу победила в матче 1/8 финала команду Германии со счетом 2:0. Таким образом англичане проходят дальше и могут встретиться с победителем матча между сборными Украины и Швеции, который состоится 29 июля в 22:00 по московскому времени.

Два безответных мяча забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн на 75-й и 86-й минутах встречи соответственно.

Гарри Кейн впервые забил на этом турнире. На ЧМ в 2018 году он стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть мячей. Ранее сборная Германии никогда не проигрывала в 1/8 финала крупных турниров. Также напомним, что это последний крупный турнир Йоахима Лева во главе немецкой команды.

Известно, что принц Уильям с супругой и сыном с трибун поддерживали свою сборную. Семья располагалась в королевской ложе легендарного стадиона «Уэмбли», на поле которого проходила игра, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Недавно определились два участника, которых многие эксперты не ожидали увидеть в 1/4 турнира, — ими сенсационно стали сборные Чехии и Швейцарии, сумевшие победить своих более именитых соперников в матчах 1/8. Нидерланды и Франция, которую считали одной из фаворитов, остаются без титула.