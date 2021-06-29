Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в России остается добровольной

Иван Юминов

Общество
Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в России остается добровольной
Фото: Администрация президента РФ

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент страны Владимир Путин даст развернутый ответ на данную тему в ходе прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 29 июня.

— Вакцинация действительно остается добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ, — рассказал Песков.

Повара в детской столовой должны иметь санитарную книжку, поэтому те, кто хотят работать с людьми, должны привиться, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Песков объяснил, что прямую линию с Путиным не отменили, поскольку современные технологии позволяют задать вопросы в любых форматах и для этого не нужно посещать специальных мест. Более 522 тысяч вопросов принято в рамках подготовки к прямой линии по состоянию на 26 июня.

Читайте также:
коронавирусвакцинацияДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте