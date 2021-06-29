Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в России остается добровольной

Фото: Администрация президента РФ

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент страны Владимир Путин даст развернутый ответ на данную тему в ходе прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 29 июня.

— Вакцинация действительно остается добровольной. Собственно, я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ, — рассказал Песков.

Повара в детской столовой должны иметь санитарную книжку, поэтому те, кто хотят работать с людьми, должны привиться, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Песков объяснил, что прямую линию с Путиным не отменили, поскольку современные технологии позволяют задать вопросы в любых форматах и для этого не нужно посещать специальных мест. Более 522 тысяч вопросов принято в рамках подготовки к прямой линии по состоянию на 26 июня.