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США опровергли сообщения о направлении эсминца Ross в сторону Крыма

Анастасия Волоснова

Политика
США опровергли сообщения о направлении эсминца Ross в сторону Крыма
Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

В США опровергли информацию о том, что американский эсминец Ross направляется в сторону Крыма. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте учений, который ведут военные 6-го флота США.

Ранее сайты, которые отслеживают движение кораблей, сообщали, что эсминец США мог взять курс на Крым.

— Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze, — сообщили американские военные.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинило российские истребители в том, что они якобы пролетали в опасной близости от фрегата, осуществляя имитацию атак. Инцидент произошел еще 24 июня, когда Evertsen находился к юго-востоку от Крыма.

До этого британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

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