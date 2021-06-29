Минобороны России объяснило инцидент с фрегатом Нидерландов в Черном море

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Российские самолеты Су-30 и Су-24 совершили предупредительные полеты около нидерландского фрегата Evertsen для предотвращения нарушения российской морской границы. Об этом сообщили в министерстве обороны страны во вторник, 29 июня.

— Двадцать четвертого июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, — говорится в сообщении.

Пролеты совершались на безопасном расстоянии от корабля, после чего он изменил курс от границы России, приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинило российские истребители в том, что они якобы пролетали в опасной близости от фрегата, осуществляя имитацию атак. Инцидент произошел еще 24 июня, когда Evertsen находился к юго-востоку от Крыма.

До этого британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.