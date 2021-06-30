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Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 12 человек

Анастасия Волоснова

В мире
Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 12 человек
Фото: twitter.com/MiamiDadeFire

Число погибших при обрушении 12-этажного здания во Флориде увеличилось до 12 человек. Об этом рассказала во вторник, 29 июня, глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Обрушение 12-этажного жилого дома произошло 24 июня в Серфсайде в США. Из-под завалов удалось спасти 37 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли четыре человека. Кава 29 июня отметила, что в настоящее время известно о 12 погибших.

— С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12, — пояснила Кава.

На данный момент местонахождение 149 человек остается неизвестным, пишет ТАСС.

Президент США Джо Байден 25 июня распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.

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