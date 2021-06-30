Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пополнить «Тройку» без регистрации теперь можно в приложении «Метро Москвы»

Полина Долганова

Город
Пополнить «Тройку» без регистрации теперь можно в приложении «Метро Москвы»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Теперь пополнять транспортную карту «Тройка» без регистрации жители столицы смогут в личном кабинете в приложении «Метро Москвы». Пополнить проездной стало возможно при помощи смартфона.

Функция доступна для тех горожан, которые пользуются операционной системой Android и модулем NFC. В остальных случаях для зачисления денег на счет нужно приложить транспортную карту к желтым валидаторам в метро.

Приложение уже установили около пяти миллионов москвичей. С помощью него можно купить любые билеты, отслеживать загруженность вагонов метро и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в феврале текущего года приложение «Метро Москвы» признали лучшим в номинации «Приложение для госсектора» премии AVA Digital Awards 2021. Жюри присвоило приложению столичного метро статус платинового призера. «Метро Москвы» стало первым по качеству среди 2,5 тысячи претендентов в категории «Приложение для госсектора».

Читайте также:
приложениекарта «Тройка»Метро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте