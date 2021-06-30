Пополнить «Тройку» без регистрации теперь можно в приложении «Метро Москвы»

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Теперь пополнять транспортную карту «Тройка» без регистрации жители столицы смогут в личном кабинете в приложении «Метро Москвы». Пополнить проездной стало возможно при помощи смартфона.

Функция доступна для тех горожан, которые пользуются операционной системой Android и модулем NFC. В остальных случаях для зачисления денег на счет нужно приложить транспортную карту к желтым валидаторам в метро.

Приложение уже установили около пяти миллионов москвичей. С помощью него можно купить любые билеты, отслеживать загруженность вагонов метро и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в феврале текущего года приложение «Метро Москвы» признали лучшим в номинации «Приложение для госсектора» премии AVA Digital Awards 2021. Жюри присвоило приложению столичного метро статус платинового призера. «Метро Москвы» стало первым по качеству среди 2,5 тысячи претендентов в категории «Приложение для госсектора».