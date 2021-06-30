Памятник «Воин-победитель» отремонтировали в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

В столице отремонтировали бронзовый памятник «Воин-победитель», расположенный на пересечении Есенинского бульвара и улицы Юных Ленинцев. Об этом в среду, 30 июня, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

— Подошел к концу ремонт памятника «Воин-победитель» в Кузьминках. Он не является объектом культурного наследия, но это важный монумент, напоминающий о цене Великой Победы и о тех, кто заплатил за нее на полях сражений, — сказал глава департамента.

Памятник был установлен в 2006 году накануне Дня победы. Он представляет собой бронзовую фигуру советского солдата, на котором гимнастерка и плащ с медалями. Монумент стоит на каменном пьедестале в форме пятиконечной звезды.

За прошедшие с момента установки памятника 15 лет на нем появились различного рода дефекты. Специалисты Мосгорнаследия устранили повреждения и привели культурный объект в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что статуи богини здоровья Гигиеи вернули на фасад бывшей аптеки Феррейна после реставрации, которая длилась около полугода.