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Андрей Бочкарев: Школа-гигант на 1,9 тысячи мест в Левобережном введена в эксплуатацию

Илья Ашуров

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Андрей Бочкарев: Школа-гигант на 1,9 тысячи мест в Левобережном введена в эксплуатацию
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Валдайский проезд, 14/1 Карта всех событий

На севере столицы полностью достроена и введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1,9 тысячи мест. Об этом в среду, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Образовательное учреждение находится в Валдайском проезде, дом 14/1. Четырехэтажное здание площадью 33,3 тысячи квадратных метров построили за счет средств городского бюджета.

— Согласно проекту, в школе обустроены спортивные залы, зал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации и другое, — рассказал заместитель мэра.

Также проведено благоустройство территории вокруг школы: построены игровые и спортивные площадки, оборудована учебно-опытная зона.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по результатам итоговой проверки инспекторами комитета выданы заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что школа в Левобережном — одна из самых больших в столице.

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