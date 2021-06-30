Должен находиться в СИЗО: новый поворот в деле о похождениях Кокорина и его друга Григоряна

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Друг Кирилла Кокорина, один из участников драки в столичном кафе, Карен Григорян должен был находиться под стражей до 1 августа этого года. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Дарья Лисицкая.

Напомним, брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл и его друг Карен Григорян 30 июня устроили драку с сотрудниками столичного ресторана.

Московский суд признал обоих мужчин виновными в данном инциденте. Однако, как стало известно «ВМ», Григорян в настоящее время должен пребывать под стражей: 31 мая этого года ему продлили срок заключения до 1 августа текущего года.

— Он (Григорян — прим. «ВМ») гуляет и отдыхает на свободе, хотя суду об этом неизвестно, — заявила представитель Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Дарья Лисицкая.

Пресс-секретарь суда также предположила, что скоро об этом станет известно следователю, который, видимо, отпустил его из СИЗО. На вопрос корреспондента «ВМ» о том, почему Григорян оказался на свободе, Лисицкая ответила кратко:

— Звоните следователю.

В свою очередь в Пресненском суде Москвы «ВМ» заявили, что об уголовных делах Григоряна им ничего не известно, но на заседании последний присутствовал.

Примечательно, что Григорян до мая находился в СИЗО. Мужчина получил «известность» после того, как в марте 2021 года был задержан с 75 тысячами поддельных рублей. Тогда спортсмен заявлял, что деньги ему передал его 53-летний отец.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах, в среду, 30 июня, полицией был задержан младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. По предварительной информации СМИ, молодой человек подрался с сотрудниками одного из столичных ресторанов в центре города.