Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Должен находиться в СИЗО: новый поворот в деле о похождениях Кокорина и его друга Григоряна

Илья Ашуров

Происшествия
Должен находиться в СИЗО: новый поворот в деле о похождениях Кокорина и его друга Григоряна
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Друг Кирилла Кокорина, один из участников драки в столичном кафе, Карен Григорян должен был находиться под стражей до 1 августа этого года. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Дарья Лисицкая.

Напомним, брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл и его друг Карен Григорян 30 июня устроили драку с сотрудниками столичного ресторана.

Московский суд признал обоих мужчин виновными в данном инциденте. Однако, как стало известно «ВМ», Григорян в настоящее время должен пребывать под стражей: 31 мая этого года ему продлили срок заключения до 1 августа текущего года.

— Он (Григорян — прим. «ВМ») гуляет и отдыхает на свободе, хотя суду об этом неизвестно, — заявила представитель Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Дарья Лисицкая.

Пресс-секретарь суда также предположила, что скоро об этом станет известно следователю, который, видимо, отпустил его из СИЗО. На вопрос корреспондента «ВМ» о том, почему Григорян оказался на свободе, Лисицкая ответила кратко:

— Звоните следователю.

В свою очередь в Пресненском суде Москвы «ВМ» заявили, что об уголовных делах Григоряна им ничего не известно, но на заседании последний присутствовал.

Примечательно, что Григорян до мая находился в СИЗО. Мужчина получил «известность» после того, как в марте 2021 года был задержан с 75 тысячами поддельных рублей. Тогда спортсмен заявлял, что деньги ему передал его 53-летний отец.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах, в среду, 30 июня, полицией был задержан младший брат футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл. По предварительной информации СМИ, молодой человек подрался с сотрудниками одного из столичных ресторанов в центре города.

Читайте также:
другдракаКокорин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте