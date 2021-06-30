Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Новую поликлинику в Коммунарке построят до конца 2021 года

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин: Новую поликлинику в Коммунарке построят до конца 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на место строительства детско-взрослой поликлиники в Коммунарке в среду, 30 июня. Глава города призвал ответственных за возведение объекта завершить строительство до конца этого года, чтобы к этому времени уже можно было «подтянуть кадровый состав» поликлиники.

— Одни из самых дефицитных здесь — именно поликлинические мощности. В этой поликлинике будет обслуживаться около 100 тысяч человек — это просто огромное количество, — сказал мэр.

Здание объекта здравоохранения будет иметь шесть этажей, а его площадь составит 11,7 тысячи квадратных метров. Поликлиника будет состоять из двух блоков для детей и взрослых. Предполагается, что детское отделение будет принимать за смену 250 пациентов, а взрослое — 500.

В медучреждении будут работать 643 человека, в том числе 228 врачей и 317 медсестер, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за девять лет в Новой Москве появилось 180 тысяч рабочих мест.

Читайте также:
КоммунаркаСергей Собянинполиклиника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте