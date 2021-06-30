Сергей Собянин: Новую поликлинику в Коммунарке построят до конца 2021 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на место строительства детско-взрослой поликлиники в Коммунарке в среду, 30 июня. Глава города призвал ответственных за возведение объекта завершить строительство до конца этого года, чтобы к этому времени уже можно было «подтянуть кадровый состав» поликлиники.

— Одни из самых дефицитных здесь — именно поликлинические мощности. В этой поликлинике будет обслуживаться около 100 тысяч человек — это просто огромное количество, — сказал мэр.

Здание объекта здравоохранения будет иметь шесть этажей, а его площадь составит 11,7 тысячи квадратных метров. Поликлиника будет состоять из двух блоков для детей и взрослых. Предполагается, что детское отделение будет принимать за смену 250 пациентов, а взрослое — 500.

В медучреждении будут работать 643 человека, в том числе 228 врачей и 317 медсестер, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за девять лет в Новой Москве появилось 180 тысяч рабочих мест.