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«Желтый» уровень опасности продлен в Московском регионе из-за сильного ветра

Илья Ашуров

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«Желтый» уровень опасности продлен в Московском регионе из-за сильного ветра
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в среду, 30 июня, свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра России.

— Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения до 21 часа 30 июня, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что возвращения аномальной жары в столице в ближайшее время не ожидается, а погода в июле будет переменчивой.

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