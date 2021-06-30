«Желтый» уровень опасности продлен в Московском регионе из-за сильного ветра

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в среду, 30 июня, свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра России.

— Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения до 21 часа 30 июня, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что возвращения аномальной жары в столице в ближайшее время не ожидается, а погода в июле будет переменчивой.