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Андрей Бочкарев: Более 90 объектов образования планируется построить в ТиНАО к 2024 году

Иван Юминов

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Андрей Бочкарев: Более 90 объектов образования планируется построить в ТиНАО к 2024 году
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории Новой Москвы до конца 2023 года планируется завершить строительство 93 новых объектов образования. Об этом в среду, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за счет городского бюджета возведут 16 школ и 10 детских садов, еще 26 школ и 41 садик появятся благодаря инвесторам.

— Территория ТиНАО сегодня является примером комплексного развития — новые жилые кварталы формируются таким образом, чтобы будущие жители имели шаговый доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и досуга, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в Новой Москве с 2012 года за счет средств бюджета и инвесторов введено в эксплуатацию 57 дошкольных учреждений и 19 школ.

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