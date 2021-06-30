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Столичные психологи проведут летом онлайн-встречи об успешности для школьников

Иван Юминов

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Столичные психологи проведут летом онлайн-встречи об успешности для школьников
Фото: Pexels

Онлайн-мероприятия в рамках проекта «Форсайт профессионального успеха» проведут для школьников педагоги-психологи Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в среду, 30 июня.

— В течение лета педагоги-психологи проведут онлайн-мероприятия для школьников столицы, — рассказали в ведомстве.

3 июля пройдет деловая игра «Игры разума», где расскажут о профессиях будущего. О балансе между учебой и отдыхом подростки смогут узнать на тренинге «Тайм-менеджмент: как все успеть и не забыть» 10 июля.

Эффективно использовать свои ресурсы, а также навыки анализа информации школьников научат 17 июля. Онлайн-квест «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией» пройдет 24 июля, а 31 июля подростков ждет квест, посвященный здоровью.

Мероприятия состоятся и в августе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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