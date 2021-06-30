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Россиянам рассказали о новом способе кибермошенничества

Юлия Павлушова

Общество
Россиянам рассказали о новом способе кибермошенничества
Фото: Pixabay

Мошенники придумали новую схему обмана при покупках в интернете. Об этом в среду, 30 июня, россиян предупредила международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB.

Эксперты отметили, что преступники начали подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при сетевых покупках. Такая технология считалась одной из самых эффективных для защиты платежных данных интернет-пользователей.

По данным компании, ежемесячно фиксируют 3,7 миллиона случаев такого мошенничества. В первой половине нынешнего года этот способ обмана нанес 400 миллионов рублей ущерба.

Чтобы не стать жертвой преступников, нужно обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции. Если в нем есть слова Card2Card или P2P, то операцию одобрять нельзя, пишет РИА Новости.

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