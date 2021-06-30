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Скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд
Фото: ru.wikipedia.ru

Бывший министр обороны Дональд Рамсфелд скончался на 89-м году жизни. Об этом в среду, 30 июня, сообщила семья покойного в его Twitter-аккаунте.

Уточняется, что Рамсфелд умер в окружении родных в штате Нью-Мексико. Причина смерти бывшего министра обороны США не сообщается.

Дональд Рамсфелд родился в Чикаго в 1932 году. Его военная карьера началась на флоте, после чего он стал проявлять интерес к политике. Рамсфелд работал в конгрессе и дважды становился главой Пентагона. В 1998 году он стал лауреатом награды «Хранитель Огня» от Центра политики безопасности США.

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