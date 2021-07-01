Избитый украинцами российский болельщик раскрыл подробности инцидента

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский футбольный болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты, раскрыл подробности случившегося. Инцидент произошел в Глазго во время матча 1/8 финала Евро-2020, где сборная Украины встретилась со Швецией.

Напомним, во вторник, 29 июня, сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Украины. В составе украинской сборной на 27-й минуте мяч в ворота направил Александр Зинченко, решающий гол забил Артем Довбик.

Смоленский объяснил, что приехал на матч, так как хотел поддержать украинскую команду. Он подчеркнул, что россияне тоже могут болеть за Украину, так как их народы «едины».

Болельщик рассказал, что пришел на игру с российским флагом. Это не понравилось украинским фанатам, из-за чего его начали избивать. Смоленский уточнил, что украинцы разбили ему бровь.

— Нужно понимать, что это футбол, а не политика. Например, мои лучшие друзья — украинец и поляк. Политика должна оставаться политикой, — подчеркнул Смоленский в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Недавно определились два участника, которых многие эксперты не ожидали увидеть в 1/4 турнира: ими сенсационно стали сборные Чехии и Швейцарии, сумевшие победить своих более именитых соперников в матчах 1/8 Евро. Нидерланды и Франция, команда которой считалась одним из фаворитов турнира, остаются без титула.