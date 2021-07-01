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Посольство РФ в Великобритании обратилось в полицию после избиения болельщика

Анастасия Волоснова

Спорт
Посольство РФ в Великобритании обратилось в полицию после избиения болельщика
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Представители посольства РФ в Великобритании обратились в полицию после избиения футбольного фаната на матче сборных Украины и Швеции. Игра прошла во вторник, 29 июня, в Глазго.

Ранее «ВМ» писала, что российский футбольный фанат Денис Смоленский был избит украинскими болельщиками. Он рассказал что пришел на игру с российским флагом. Это не понравилось украинским фанатам, из-за чего его начали избивать. Смоленский уточнил, что украинцы разбили ему бровь.

— Наши коллеги уже запросили в полиции информацию о поступления обращения от потерпевшего футбольного болельщика. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство пока не обращался. Сведениями о его личности мы не обладаем, — приводит РБК слова представителей посольства.

Напомним, сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020. Игра со шведами завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе украинской сборной на 27-й минуте мяч в ворота направил Александр Зинченко, решающий гол забил Артем Довбик.

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