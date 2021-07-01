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НАТО не покинет Черное море после инцидента с британским эсминцем

Анастасия Волоснова

Политика
НАТО не покинет Черное море после инцидента с британским эсминцем
Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

НАТО не будет покидать Черном море после инцидента с британским эсминцем, несмотря на позицию России. Об этом в интервью грузинскому «Первому каналу» рассказал спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он отметил, что в НАТО получили от Великобритании данные об инциденте, поэтому альянс видит «полную картину» случившегося.

По словам Аппатурая, в НАТО считают, что Крым не входит в состав России. Аналогичную позицию хотела продемонстрировать Великобритания. Кроме того, британский эсминец отстаивал принципы свободы судоходства, уточнил спецпредставитель генсека альянса.

— Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе, — подчеркнул Аппатурай.

Он отметил, что НАТО будет сохранять свое присутствие в Черном море, чтобы поддерживать союзников альянса.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 30 июня назвал инцидент с эсминцем провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

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