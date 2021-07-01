НАТО не покинет Черное море после инцидента с британским эсминцем
НАТО не будет покидать Черном море после инцидента с британским эсминцем, несмотря на позицию России. Об этом в интервью грузинскому «Первому каналу» рассказал спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
Он отметил, что в НАТО получили от Великобритании данные об инциденте, поэтому альянс видит «полную картину» случившегося.
По словам Аппатурая, в НАТО считают, что Крым не входит в состав России. Аналогичную позицию хотела продемонстрировать Великобритания. Кроме того, британский эсминец отстаивал принципы свободы судоходства, уточнил спецпредставитель генсека альянса.
— Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе, — подчеркнул Аппатурай.
Он отметил, что НАТО будет сохранять свое присутствие в Черном море, чтобы поддерживать союзников альянса.
Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 30 июня назвал инцидент с эсминцем провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.
Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.
Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.
В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.