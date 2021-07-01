Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

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Новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может случиться в середине сентября 2021 года. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

Российские ученые разработали математическую модель из семи кривых, которые показывают предположительное распространение коронавируса в будущем.

По средней пятой кривой третий пик COVID-19 придется на 19 сентября, когда число активных пациентов с коронавирусом составит 225 тысяч человек. Данный темп также свидетельствует о том, что в начале декабря в Москве будет порядка 177 тысяч заболевших.

— Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3–1,6 раза больше числа активных больных на втором пике, — добавил Боровков.

На четвертой кривой пик придется на 16 сентября, когда число заболевших составит 280 тысяч человек. Специалисты вычислили, что при пессимистичном сценарии пик COVID-19 случится летом. Число пациентов с коронавирусом в данном прогнозе может достигнуть 443 тысяч человек, сообщают «Известия».

Оперштаб в среду, 30 июня, сообщил, что в 85 регионах России выявили 21 042 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. По количеству заболевших продолжают лидировать Москва и Московская область, где было зафиксировано 5823 и 2583 заболевших соответственно. В Санкт-Петербурге выявили 1503 случая коронавируса.