ГИБДД получит приборы для быстрого выявления пьяных водителей в 2022 году

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Специальный прибор для моментального определения пьяных водителей появится в России в 2022 году. Об этом в четверг, 1 июля, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна».

По его словам, в настоящее время данные приборы уже используются в разных странах. Средства индикации ГИБДД начнет использовать в рамках реализации национального проекта.

Оборудование будет определять наличие паров алкоголя по воздуху, который выдыхает водитель автомобиля.

— Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс, — пояснил Черников.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Ранее ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду. Позже был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные ДТП» в Москве.