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Выставка «О вкусах не спорят» открылась в Коломенском

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «О вкусах не спорят» открылась в Коломенском
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московский государственный объединенный музей-заповедник представляет выставку «О вкусах не спорят». Экспозиция открылась в Коломенском.

Посетители окажутся в атмосфере подмосковных усадеб XVIII-XIX веков и узнают об особенностях коллекционирования в дореволюционной России.

Во времена формирования коллекций в дворянских усадьбах в русском искусстве господствовал классицизм. Кульминацией его эволюции стало появление стиля «ампир», связанного с именем Наполеона Бонапарта. «Ампир» стал воплощением помпезности и величия.

Выставка состоит из двух тематических частей. Первая представляет разнообразие интересов «усадебных» коллекционеров: от предметов религиозного культа до портретной галереи, книг, гравюр и раковин моллюсков.

Вторая часть экспозиции показывает мир самой усадьбы второй половины XVIII–XIX веков.

Выставка открыта с 30 июня по 15 сентября, сообщается на сайте музея.

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