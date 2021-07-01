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Более 40 дел возбуждено из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Илья Ашуров

Происшествия
Более 40 дел возбуждено из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов
Фото: Moscow-live

В 2021 году полиция возбудила 44 уголовных дела в связи с подделкой медицинских документов о COVID-19. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, полиция активно борется с распространением поддельных сертификатов о вакцинации, а также фальшивых справок с ПЦР-тестами, исследованиями на антитела и медотводами.

— В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» — прим. «ВМ»), — заключил Васенин.

Кроме того, правоохранители противодействуют организациям, которые незаконно генерируют QR-коды, введенные для посещения свободных от коронавируса заведений общепита.

Ранее сообщалось, что в течение недели столичные полицейские задержали пятерых курьеров, которые перевозили поддельные справки о вакцинации от коронавируса.

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