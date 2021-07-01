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Трамвайные маршруты временно изменили на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Трамвайные маршруты временно изменили на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

На северо-западе столицы по техническим причинам временно изменили маршрут следования трамвая № 6. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задерживались на Лодочной улице, а также на улице Свободы. Пассажирам предложили воспользоваться автобусами вместо трамваев.

— Также можно пользоваться регулярным маршрутом № т70. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Позже движение трамваев восстановили.

Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на Судостроительной улице из-за ДТП.

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