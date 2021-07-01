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Выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» открылась в Музее музыки

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» открылась в Музее музыки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский национальный музей музыки представляет выставку «Музыкальная гостиная пушкинской поры». Экспозиция посвящена культурному окружению Александра Сергеевича Пушкина: композиторам, музыкантам, литераторам, современникам поэта.

Перед зрителями предстанет инсталляция гостиной первой половины XIX века, где можно увидеть литографированные и живописные портреты деятелей русской культуры: Александра Алябьева, Михаила Глинки, Александра Грибоедова, Карла Брюллова, Василия Жуковского, Джона Фильда.

Особое место занимают портреты балерины Авдотьи Истоминой, прославленной стихами Пушкина, певицы Нимфодоры Семеновой, композиторов Николая Титова и Александра Алябьева.

Посетителям демонстрируются редкие музыкальные рукописи, в том числе сочинение музыканта Михаила Виельгорского «Песнь на присягу Наследника» и кантата Джоаккино Россини «Аврора», посвященная вдове Михаила Кутузова.

Впервые экспонируются романсы на стихи Пушкина: «Алели» Александра Алябьева и «Нет, я не дорожу», «Ода Анакреона» и «Не пой, красавица, при мне» Владимира Одоевского.

Центральный экспонат выставки — рукописный альбом княгини Наталии Степановны Голицыной, содержащий автографы пятидесяти восьми авторов. Подлинная реликвия на страницах альбома — автограф Пушкина — строки из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

Кроме того, в экспозиции представлены «популярные» для того времени инструменты: семиструнная гитара работы отечественного мастера Ивана Краснощекова, скрипка работы неизвестного тирольского мастера XIX века, флейта французского мастера Жоржа Безансона конца XVII — XIX веков.

Выставка открыта до 20 августа, сообщается на сайте музея.

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