День семьи, любви и верности отметят в музее «Кусково»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково» с 7 по 11 июля приглашает посетителей на праздничную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности.

На авторской экскурсии «Семейные истории» гости музея смогут узнать об истории любви графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Жемчуговой. Казалась, что сословная пропасть, разделявшая этих людей непреодолима, но любовь способна преодолеть любые преграды.

Программа «Почтовые истории» адресована, прежде всего, юной аудитории. Ребятам предстоит узнать о «почтовом этикете» XVIII века, увидеть копии образцов почтовой бумаги XIX столетия, представить себя живущими в предшествующие века и написать стилизованное письмо в «старинном стиле».

Все желающие смогут принять участие в викторине-квесте «Истуканы усадьбы Кусково», которая познакомит с парковой скульптурой, напомнит античную мифологию и раскроет значения различных образов.

Викторина-квест по экспозиции павильона Грот позволит посетителям внимательнее рассмотреть этот необыкновенный объект усадьбы и раскрыть его секреты, выполняя задания викторины.

Кроме того, в праздничной программе предусмотрены мастер-классы по изготовлению народной игрушки из керамики и стекла, а также танцевальные зарисовки «Этюды из светской жизни. Век XIX».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.