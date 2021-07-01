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Песков прокомментировал ограничения по коронавирусной инфекции

Полина Долганова

Общество
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусной инфекции
Фото: Администрация президента РФ

Жизнь и здоровье граждан являются приоритетом для России. Об этом в четверг, 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что невозможность ходить в рестораны без QR-кода станет самой большой проблемой за время пандемии.

— Если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что здоровье москвичей гораздо важнее и является приоритетом для властей города, нежели присутствие в столице иностранных граждан.

Песков уточнил, что в настоящее время необходимость жестких ограничительных мер продиктована очередной вспышкой коронавирусной инфекции.

Он также назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в России «чрезвычайной».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что в Кремле не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусной инфекции на федеральном уровне.

До этого он также утверждал, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам представителя Кремля, ситуация развивается де-факто и де-юре. Также Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.

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