Песков прокомментировал ограничения по коронавирусной инфекции

Фото: Администрация президента РФ

Жизнь и здоровье граждан являются приоритетом для России. Об этом в четверг, 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что невозможность ходить в рестораны без QR-кода станет самой большой проблемой за время пандемии.

— Если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что здоровье москвичей гораздо важнее и является приоритетом для властей города, нежели присутствие в столице иностранных граждан.

Песков уточнил, что в настоящее время необходимость жестких ограничительных мер продиктована очередной вспышкой коронавирусной инфекции.

Он также назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в России «чрезвычайной».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что в Кремле не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусной инфекции на федеральном уровне.

До этого он также утверждал, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам представителя Кремля, ситуация развивается де-факто и де-юре. Также Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.