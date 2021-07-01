Жильца столичной многоэтажки избил кладовщик на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Мусы Джалиля, 9к1 Карта всех событий

Мужчина ударил москвича ногой по голове на юге столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел накануне ночью у дома по улице Мусы Джалиля, 9. По данным ведомства, жильца многоэтажки избил кладовщик. В ходе конфликта мужчина ударил его ногой по голове.

Пострадавший попал в реанимацию. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей лица.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что прохожий избил москвича в Химках после того, как мужчина сделал ему замечание. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.