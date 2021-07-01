Жильца столичной многоэтажки избил кладовщик на юге Москвы
Мужчина ударил москвича ногой по голове на юге столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел накануне ночью у дома по улице Мусы Джалиля, 9. По данным ведомства, жильца многоэтажки избил кладовщик. В ходе конфликта мужчина ударил его ногой по голове.
Пострадавший попал в реанимацию. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей лица.
Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее «ВМ» сообщала, что прохожий избил москвича в Химках после того, как мужчина сделал ему замечание. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.