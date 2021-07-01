Москвичу проломили голову на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, посёлок Терехово, 86с1 Карта всех событий

Неизвестный проломил голову безработному мужчине в северо-западной части столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем 29 июня по адресу поселок Терехово, 86, строение 1. Бригада скорой помощи отвезла 57-летнего пострадавшего в больницу.

Мужчина попал в реанимацию. Медики диагностировали у него ушиб и отек головного мозга, перелом костей черепа, а также гематомы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего ищут.

Ранее «ВМ» сообщала, что жильца столичной многоэтажки избил кладовщик на юге Москвы. Мужчина попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а также переломом костей лица.